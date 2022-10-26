"Чистое воровство": эксперт о планах Запада конфисковать российские активы

ЕС и США давно перестали быть территориями закона

Заморозка Западом российских активов - жест отчаяния или продуманная тактика? Что ЕС и США планируют делать с деньгами Москвы? Все еще является ли Запад территорией закона? И как поведет себя в сложившихся обстоятельствах российская сторона?

На эти и другие вопросы в программе в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Это просто чистое воровство. При этом предлагающая данные меры глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не понимает, что вызывает колоссальное недовольство большого количества компаний, которые работали на российском рынке и чьи средства теперь заморожены в России. Примерно на такую же сумму. Мы что должны после этого с ними сделать здесь?", - задался вопросом эксперт.

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