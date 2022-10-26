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Минобороны показало работу РСЗО "Ураган"

08:54
  • среда
  • 26 октября 2022

Дальность стрельбы - до 35 километров

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы реактивной системы залпового огня "Ураган".

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Получив данные от разведки о местонахождении противника, расчет выдвигается на огневую позицию. Считанные минуты - и боевая машина выпускает снаряды калибром 220 миллиметров. Дальность стрельбы - до 35 километров.

Всего за время спецоперации этот расчет уничтожил более ста целей - укрепрайоны, склады с боеприпасами, бронетехнику и живую силу противника.

Задачи выполняют с постоянным риском для жизни - под непрекращающимися обстрелами с позиций националистов.

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