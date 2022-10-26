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Стало известно о новых подвигах российских военных

08:53
  • среда
  • 26 октября 2022

Младший сержант Денис Соковиков отбил стратегически важный объект у неонацистов

Героизм, отвагу и высочайший профессионализм проявляют российские бойцы в ходе военной спецоперации, сообщили в Минобороны.

Майор гвардии Станислав Матюнин обеспечивал связь артиллерийской бригады с командованием. Когда националисты применили средства радио-подавления, оперативно настроил резервную станцию связи, что позволило своевременно передать координаты противника и нанести точный удар.

Младший сержант Михаил Бондаренко вместе с подчиненными столкнулся с группой украинских диверсантов. В ходе боя Михаил лично уничтожил трех националистов. А также вытащил из-под огня тяжелораненого товарища и оказал ему неотложную помощь.

Рядовой Гамзат Гусейнов в составе колонны снабжения доставлял боеприпасы нашим военным. Попав под мощный обстрел, Гамзат, умело маневрируя, вывел автомобиль из-под огня и своевременно доставил снаряды нашим артиллеристам.

Младший сержант Денис Соковиков, действуя в составе батальонно-тактической группы десантников, отбил стратегически важный объект у неонацистов. А затем наши бойцы удерживали его до прибытия подкрепления, несмотря на превосходящие силы противника.

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