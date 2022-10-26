Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 12 тыс. "квадратов"

Обрушилась крыша ангара

Крупный пожар тушили минувшей ночью в Санкт-Петербурге. Полыхал склад строительных материалов в Колпинском районе, передает "ТВ Центр".

Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров. Обрушилась крыша ангара. Пожару был присвоен третий - повышенный - уровень сложности.

В течение четырех часов с огнем боролись 160 спасателей, были задействованы 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Специалисты МЧС непрерывно ведут мониторинг состояния воздуха - опасных концентраций вредных веществ не выявлено. К этой минуте сообщений о пострадавших и о возможных причинах происшествия нет.

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