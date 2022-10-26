Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 12 тыс. "квадратов"

Обрушилась крыша ангара
Крупный пожар тушили минувшей ночью в Санкт-Петербурге. Полыхал склад строительных материалов в Колпинском районе, передает "ТВ Центр".
Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров. Обрушилась крыша ангара. Пожару был присвоен третий - повышенный - уровень сложности.
В течение четырех часов с огнем боролись 160 спасателей, были задействованы 45 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
Специалисты МЧС непрерывно ведут мониторинг состояния воздуха - опасных концентраций вредных веществ не выявлено. К этой минуте сообщений о пострадавших и о возможных причинах происшествия нет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"