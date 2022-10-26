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"Прогресс МС-21" успешно выведен на орбиту.

09:03
  • среда
  • 26 октября 2022

Ракета-носитель"Союз 2.1а" стартовала с космодрома Байконур

Грузовой корабль "Прогресс МС-21" успешно выведен на орбиту. Раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли в штатном режиме, передает "ТВ Центр".

Он взял курс на МКС, к которой летит по двухсуточной схеме, стыковка запланирована на 28 октября.

Ракета-носитель"Союз 2.1а" с грузовым кораблем стартовала с космодрома Байконур этим утром. На Международную космическую станцию отправили топливо, питьевую воду, азот, различное оборудование, в том числе для российского сегмента, а также материалы для научных экспериментов. 

Сейчас на МКС находятся три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина. А также - пятеро астронавтов из США и Японии.

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