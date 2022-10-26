Ракета-носитель"Союз 2.1а" стартовала с космодрома Байконур
Грузовой корабль "Прогресс МС-21" успешно выведен на орбиту. Раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли в штатном режиме, передает "ТВ Центр".
Он взял курс на МКС, к которой летит по двухсуточной схеме, стыковка запланирована на 28 октября.
Ракета-носитель"Союз 2.1а" с грузовым кораблем стартовала с космодрома Байконур этим утром. На Международную космическую станцию отправили топливо, питьевую воду, азот, различное оборудование, в том числе для российского сегмента, а также материалы для научных экспериментов.
Сейчас на МКС находятся три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина. А также - пятеро астронавтов из США и Японии.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"