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Путин отметил сбалансированность доходов от экспорта и импорта

09:04
  • среда
  • 26 октября 2022

Президент провел встречу с главой ФТС Булавиным

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу Федеральной таможенной службы. В День таможенника, который отмечался во вторник, глава государства провел встречу с руководителем ФТС Владимиром Булавиным, сообщает "ТВ Центр".

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Владимир Путин: Владимир Иванович, прогнозное задание по перечислению денег в федеральный бюджет выполнено за девять месяцев на 105%. Насколько я понимаю, и экспорт, и импорт, доходы от экспорта и импорта у нас практически сбалансированы - почти равные цифры, что очень хорошо, потому что импорт припал в одно время, сейчас он поднимается. И эффективность таможенной работы, таможенного контроля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 65%. Во-первых, хочу Вас и всех сотрудников таможни поблагодарить за это, и есть все основания поздравить вас с Днем таможенника, с профессиональным праздником.

Владимир Булавин отметил, что на первый план в работе таможни вышли такие задачи, как минимизация последствий санкций против нашей страны и максимальное содействие товарообороту. В первую очередь - завозу критически важных для экономики и социально значимых товаров.

Также служба оказывает поддержку Вооружённым силам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса в решении поставленных перед ними задач. Глава ведомства доложил президенту и о том, как идет работа по созданию таможенных органов в новых регионах России.

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Владимир Путин и Владимир Булавин
Владимир Путин и Владимир Булавин
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