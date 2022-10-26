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США передали Украине комплексы NASAMS

08:27
  • среда
  • 26 октября 2022

Об этом сообщил глава компании Raytheon Technologies

Соединенные Штаты передали Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS, сообщил в интервью CNBC гендиректор компании Raytheon Technologies Грег Хейес.

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"Мы передали два комплекса правительству США пару недель назад. Уже сегодня идет их развертывание на Украине", - сказал он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что всего США намерены поставить Украине восемь таких систем.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей.Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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