США передали Украине комплексы NASAMS

Об этом сообщил глава компании Raytheon Technologies

Соединенные Штаты передали Украине два зенитных ракетных комплекса NASAMS, сообщил в интервью CNBC гендиректор компании Raytheon Technologies Грег Хейес.

"Мы передали два комплекса правительству США пару недель назад. Уже сегодня идет их развертывание на Украине", - сказал он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что всего США намерены поставить Украине восемь таких систем.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей.Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"