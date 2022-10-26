Израиль заявил о фотодоказательствах применения иранских дронов на Украине

Иран отвергает подобные обвинения

Израиль располагает доказательствами того, что в российской спецоперации на Украине якобы применяются иранские беспилотники. Об этом в среду, 26 октября, заявил президент Израиля Ицхак Герцог, демонстрируя фотографии.

На одном из снимков, предположительно, запечатлены иранские дроны "Шахед-136", на другом — якобы найденные на Украине обломки российских беспилотников "Герань-2". Еще две фотографии запечатлели, предположительно, двигатель дрона "Шахед-136" и снимок, якобы сделанный на Украине, где на земле была найдена внешне похожая двигательная установка.

По утверждению Герцога, это служит доказательством применения иранской техники в боевых действиях на Украине и участия Ирана в российской спецоперации "против народа Украины, причиняя огромные мучения и боль", сообщает ТАСС.

Ранее украинские и американские власти обвинили Иран в оказании военной поддержки в Москве. В частности, Вашингтон заявлял, что Россия уже получила из Тегерана партию иранских беспилотников, которые якобы использует в спецоперации на Украине.

Однако Тегеран объявил, что Иран не является стороной конфликта на Украине или экспортером оружия ни для одной из сторон, а отношения с Москвой не противоречат каким-либо международным правилам.

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