Коммерческий директор Собчак стал фигурантом уголовного дела

По данным телеграм-каналов, речь идет о вымогательстве

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве коммерческого директора ведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"В рамках уголовного дела задержан Кирилл Суханов, он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий", - сказал собеседник агентства.

По какой статье возбуждено дело, не уточняется.

Как, в свою очередь, пишет телеграм-канал Baza, Суханова задержали вечером 24 октября в одном из московских ресторанов в рамках уголовного дела о вымогательстве.

Прежде сама Собчак рассказала, что Суханов не выходит на связь с утра вторника.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"