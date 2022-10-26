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Коммерческий директор Собчак стал фигурантом уголовного дела

08:19
  • среда
  • 26 октября 2022

По данным телеграм-каналов, речь идет о вымогательстве

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве коммерческого директора ведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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"В рамках уголовного дела задержан Кирилл Суханов, он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий", - сказал собеседник агентства.

По какой статье возбуждено дело, не уточняется.

Как, в свою очередь, пишет телеграм-канал Baza, Суханова задержали вечером 24 октября в одном из московских ресторанов в рамках уголовного дела о вымогательстве.

Прежде сама Собчак рассказала, что Суханов не выходит на связь с утра вторника.

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