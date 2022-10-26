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Новый премьер Великобритании провел телефонный разговор с Зеленским

08:20
  • среда
  • 26 октября 2022

Сунак заверил Киев в продолжении поддержки

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ночь на среду, 26 октября, провел первый после своего избрания телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Риши Сунак: что известно о новом премьере Британии

Как рассказали в офисе главы правительства Великобритании, Сунак пообещал Зеленскому, что Соединенное Королевство продолжит оказывать Украине столь же мощную поддержку.

Сунак также выразил надежду на скорую личную встречу с Зеленским, не уточнив ее конкретные сроки.

Наряду с этим политики "согласились с необходимостью продолжать политику экономических санкций" против России, сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя избрание Риши Сунака лидеров Консервативной партии и главой британского кабмина, отметил, что не ожидает позитивных сдвигов в отношениях с Великобританией. Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам, подчеркнули в Кремле.

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