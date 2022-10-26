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Переселенцам из новых регионов России предложили выдавать жилье

08:58
  • среда
  • 26 октября 2022

Пока такое право есть только у жителей Херсонской области

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ направили вице-премьеру России Марату Хуснуллину предложение обеспечивать жильем переселенцев не только из Херсонской области, но и из Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик.
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Авторы предложения выступают за предоставление переселенцам из новых регионов России жилья на условиях социального найма. При этом государство могло бы приобретать квартиры как на первичном рынке недвижимости, так и на вторичном рынке по средней нормативной цене — 83,4 тыс. рублей за 1 кв. м.

В будущем, согласно инициативе депутатов, переселенцы могли бы приватизировать выделенное им жилье. Наряду с этим предлагается предусмотреть временный жилой фонд для тех, кто не хочет переезжать окончательно, а нуждается лишь в жилье, чтобы переждать сложную ситуацию.

Официальные комментарии от российского правительства по этой теме пока не поступали, пишут "Известия".

В Херсонской области в связи с попытками ВСУ перейти в наступление и организовать провокации на крупных объектах проводится эвакуация населения. Жителям региона предлагается переехать в любой регион России, при этом федеральное правительство предусмотрело сертификаты на новое жилье.

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