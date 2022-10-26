Переселенцам из новых регионов России предложили выдавать жилье

Пока такое право есть только у жителей Херсонской области

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ направили вице-премьеру России Марату Хуснуллину предложение обеспечивать жильем переселенцев не только из Херсонской области, но и из Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик.

Авторы предложения выступают за предоставление переселенцам из новых регионов России жилья на условиях социального найма. При этом государство могло бы приобретать квартиры как на первичном рынке недвижимости, так и на вторичном рынке по средней нормативной цене — 83,4 тыс. рублей за 1 кв. м.

В будущем, согласно инициативе депутатов, переселенцы могли бы приватизировать выделенное им жилье. Наряду с этим предлагается предусмотреть временный жилой фонд для тех, кто не хочет переезжать окончательно, а нуждается лишь в жилье, чтобы переждать сложную ситуацию.

Официальные комментарии от российского правительства по этой теме пока не поступали, пишут "Известия".

В Херсонской области в связи с попытками ВСУ перейти в наступление и организовать провокации на крупных объектах проводится эвакуация населения. Жителям региона предлагается переехать в любой регион России, при этом федеральное правительство предусмотрело сертификаты на новое жилье.

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