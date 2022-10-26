В России предложили ввести транспортные льготы для семей мобилизованных

Предлагается сделать для них бесплатным проезд в общественном транспорте

В России нужно предусмотреть бесплатный проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных граждан. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

В письме министру труда и социальной защиты Антону Котякову, которое в среду, 26 октября, приводит RT, Волынец напомнила об уже предпринятых правительством мерах по защите прав граждан, призванных в армию в рамках частичной мобилизации, а также членов их семей.

В качестве еще одной такой меры омбудсмен предложила обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий), а также в автобусах и электричках пригородных и внутрирайонных линий для супруги мобилизованного гражданина и для их детей до 18 лет или до окончания их обучения в общеобразовательной организации.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой о выплатах из федерального бюджета в случае мобилизации плательщика алиментов. Чтобы обеспечить детям мобилизованных граждан максимально возможное сохранение прежнего уровня жизни, авторы законопроекта предложили установить ежемесячное пособие, размер которого будет равен установленной среднемесячной сумме алиментов за календарный год до мобилизации плательщика алиментов.

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