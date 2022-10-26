Европу ждет энергокризис

Европейский союз столкнется с реальными испытаниями после начала отопительного сезона после октября. С таким прогнозом выступил обозреватель китайской газеты "Хуаньцю Шибао" Чжэн Тао.

Он убежден, что промышленность и население столкнутся с большими проблемами в области потребления газа и электроэнергии, поскольку "пляска под дудку Америки" не соответствует национальным интересам европейских стран.

В Европе идет раскол из-за нежелания многих стран "жертвовать собой", полагает журналист. Кроме того, среди европейцев все больше растет усталость от Украины.

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