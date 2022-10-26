Додон допустил возможность ввода в Молдавию войск НАТО

В столице страны действует информационный центр альянса

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в интервью РИА Новости напомнил о постановлении Конституционного суда республики, согласно которому статус нейтралитета никакой роли в политике Кишинева не играет.

"Там написано, что если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус. Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял", - уточнил политик.

Он добавил, что социально-экономическое недовольство внутри страны будет дополнено "этим вторжением войск иностранного государства".

"И тогда власти останутся считанные часы", - предположил Додон.

Молдавия с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице страны действует информационный центр альянса.

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