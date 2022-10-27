Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Близнецы способны на многое, а Козероги находятся под давлением обстоятельств

Овны

Вы получите интересную новость, сообщение или пообщаетесь с интересным собеседником. Сегодня можно скачивать новые приложения, мессенджеры и разбираться с ними. Все получится!

Тельцы

Удачный день для того, чтобы придумать что-то новое для своего бизнеса или работы. Звезды также поддержат вас в решимости поднять вопрос о повышении зарплаты. Дерзайте!

Близнецы

Вы полны не только решимости, но и сил для выполнения любых задач. Не пропустите этот день, будьте активны, вы в ресурсе и способны сейчас на многое.

Раки

Вы уже достаточно долго находитесь в ситуации, когда обходные пути выгоднее прямых. Сегодня тоже лучше действовать осторожно, не афишируя своих целей.

Львы

Если вы хотите купить новый автомобиль или компьютер, пойти учиться на права, звезды советуют поспешить. Пришло удачное время для подобных начинаний.

Девы

Если вы ждали знака свыше, чтобы сделать важный для карьеры шаг, то вот он! Будьте активны на работе, не бойтесь брать на себя лидерство или задавать вопросы.

Весы

Вы получите хорошие новости, касающиеся учебы, юридических дел или будущего отпуска. Желающим пройти новый полезный тренинг - зеленый свет.

Скорпионы

В делах, связанных с налогами, кредитами, страховками, у вас наметится положительная динамика. Удачно пройдут консультации на эти темы у специалистов.

Стрельцы

Одинокие представители знака сегодня могут встретить будущих возлюбленных в компании общих друзей. Тем, кто уже состоит в отношениях, стоит сходить в гости и повеселиться.

Козероги

Вы пока по-прежнему на работе или в браке находитесь под давлением обстоятельств. Развязка наступит уже скоро, но пока нужно набраться терпения и подождать.

Водолеи

День принесёт приятные гуманитарные или религиозные переживания. Сегодня хорошо делать добрые дела, отправлять деньги на благотворительность, заниматься волонтерством.

Рыбы

Ищете новое жилье или продаёте свой старый дом? Сегодня у вас могут появиться новые идеи или знания, контакты, чтобы решить вопросы с недвижимостью.

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