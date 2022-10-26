Росавиация вновь продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов

Остальные аэропорты страны работают штатно

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 3 ноября, сообщила пресс-служба Росавиации.

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Как добавили в ведомстве, остальные аэропорты страны работают штатно.

"Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний", - напомнили в пресс-службе.

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