Страна стала колонией США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался в Telegram по поводу ситуации на Украине.

"Полная потеря самостоятельности. Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном", - написал председатель нижней палаты парламента.

Он добавил, что киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии.

"Финансовая система страны разрушена. Более 100 млрд долларов долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются", - констатировал Володин.

По его словам, Украина потеряла способность существовать как государство.

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