Страна стала колонией США
Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался в Telegram по поводу ситуации на Украине.
"Полная потеря самостоятельности. Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном", - написал председатель нижней палаты парламента.
Он добавил, что киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии.
"Финансовая система страны разрушена. Более 100 млрд долларов долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются", - констатировал Володин.
По его словам, Украина потеряла способность существовать как государство.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"