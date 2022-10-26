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Володин: Украина потеряла способность существовать как государство

09:24
  • среда
  • 26 октября 2022

Страна стала колонией США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался в Telegram по поводу ситуации на Украине.

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"Полная потеря самостоятельности. Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном", - написал председатель нижней палаты парламента.

Он добавил, что киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии.

"Финансовая система страны разрушена. Более 100 млрд долларов долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются", - констатировал Володин.

По его словам, Украина потеряла способность существовать как государство.

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