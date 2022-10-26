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Рогозин объяснил свою поездку в Донбасс

09:38
  • среда
  • 26 октября 2022

Экс-глава Роскосмоса побывал в зоне спецоперации

Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в среду, 26 октября,, что находился в Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение недели и посетил ряд добровольческих частей Донбасса.
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Как уточнил Рогозин, целью поездки являлось сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который обратился к политику напрямую. Помощь была собрана за счет личных средств Рогозина и двоих его друзей.

В ходе поездки экс-глава Роскосмоса посетил несколько добровольческих частей Донбасса, с командирами которых давно знаком и дружит, сообщает ТАСС.

В июле президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора Роскосмоса. О новом назначении Рогозина до сих пор не сообщалось. Высказывались предположения, что с включением в состав России новых регионов в стране может появиться Крымский федеральный округ, а Рогозина назначат в нем представителем главы государства.

После публикации Рогозиным сообщений из Донбасса появились сообщения о том, что эта поездка связана с новым назначением. Однако подтверждение этой информации не поступало.

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