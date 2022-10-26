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Глава Минобороны Украины назвал страну полигоном для испытания вооружений

09:58
  • среда
  • 26 октября 2022

Такую оценку министр дал в позитивном ключе

Украина стала полигоном для испытаний различных видов оружия, а боевые действия на территории страны можно сравнить с "соревнованиями между системами" вооружений. Такое заявление сделал украинский министр обороны Алексей Резников.
Москва ввела санкции против поставщиков оружия Киеву

В интервью Politico Резников заявил, что Киев ждет новых поставок оружия и техники — в том числе танки Abrams, истребители типа F-16, F-15 или Gripen из Швеции.

При этом глава Минобороны Украины рассказал, что европейские страны-производители танков "будут ждать политического решения из США", прежде чем начнут поставлять свою продукцию Киеву.

После начала российской спецоперации Украина заручилась поддержкой ряда западных государств и получает от них вооружение и военную технику. Однако некоторые страны отказались поставлять Киеву оружие. Среди них, в частности, Швейцария и Израиль.

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Алексей Резников
Алексей Резников
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