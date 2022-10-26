В Госдуме обсудят проект федерального бюджета на три года

Документ ориентирован на социальную сферу

Сегодня в Госдуме в первом чтении будет рассмотрен проект федерального бюджета на предстоящие три года. Прошел почти месяц с момента его внесения в парламент из правительства. За это время он прошел тщательное обсуждение в профильных комитетах и комиссиях, во фракциях, Совете Федерации и Счетной палате.

Особое внимание в главном финансовом документе страны уделено социальной сфере. В том числе - выплатам и льготам мобилизованным и их семьям.

"Это один из самых сложных бюджетов, которые мы принимали. Этому, конечно, соответствует ряд причин. Очень важно, что в этом бюджете сохранены все соцрасходы, все выплаты, повышаются пенсии, повышаются другие расходы, которые заложены в бюджете", - отметил Владислав Даванков, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди".

В первом чтении обсуждается сама концепция закона. Она основана на прогнозе социально-экономического развития страны, ориентированного на достижение национальных целей, обозначенных президентом к 2030 году. Бюджет учитывает соотношение доходов и расходов, объем ВВП и уровень инфляции. В 2023 году она прогнозируется на уровне 5,4% и по 4% - в последующие два года.

Огромное влияние на предстоящую трехлетку оказывают антироссийские санкции. Над таким сложным финансовым документом депутаты еще не работали. Бюджет в этот раз заверстан с дефицитом, но с постепенным его сокращением: в 2023 году он не превысит 3 трлн рублей - это около 2% ВВП, в 2024 - 1,4% ВВП и 0,7% - в 2025 году.

"Там не только цифры, там, скорее, судьбы людей, наша безопасность, культура, наше будущее. Наше представление о том, как мы выйдем из системного кризиса", - подчеркнул лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По оценке Министерства экономического развития, нижняя точка спада в российской экономике придется на IV квартал этого года. Большое внимание также уделяется в документе расходам на укрепление обороноспособности нашей страны.

"Военная наука не стоит на месте, если сегодня это есть только у России, то завтра нас догонят. Если мы не будем вкладывать в национальную оборону, в том числе науку военную, мы просто отстанем", - обратил внимание руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

Заверстана и цена на нефть: чуть больше 70 долларов за баррель в 2023 году, 67,5 в 2024-м и 65 - в 2025 году.

Продолжится реализация национальных проектов - на это предусмотрено по три триллиона рублей ежегодно.

Между первым и вторым чтениями промежуток не очень большой - около двух недель. За это время будут рассмотрены замечания и вопросы, возникшие в ходе обсуждения на пленарном заседании, а также - поправки, внесенные депутатами.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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