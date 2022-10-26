ВСУ продолжают обстреливать мирные районы Донецка

Днем и ночью к переднему краю линии соприкосновения вылетают экипажи Ми-8

Этой ночью ВСУ снова обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии. Под огнем - Киевский, Куйбышевский и Петровский районы. В результате атаки на ДНР за сутки погиб один человек, еще 14 получили ранения. Националисты бьют и по населенным пунктам Луганской республики.

Один из сложнейших участков фронта - авдеевское направление к северу от Донецка. Поля и частный сектор здесь ВСУ превратили в сплошной укрепрайон. Двухметровые бетонированные окопы, подземные ходы сообщения. По данным разведки, на днях националисты подвезли боеприпасы к дренажной системе и спрятали в коллекторе, который проходит под трассой. Уничтожить БК противника - такая задача поставлена перед экипажем танка Т-64 1-й Славянской бригады ДНР.

"Танк Т-64. Хорошая машинка, старая, советская. Безотказная. Хороший, русский. Приловчились. Подгоняют нам дроны классные, с помощью которых можно хорошо и четко наводить на цель", - рассказывает танкист.

На марьинско-красногоровском направлении - это к западу от Донецка - штурмовые отряды вклиниваются в редуты ВСУ после артподготовки. С земли ее ведут расчеты гаубиц Д-20 отдельной мотострелковой бригады народной милиции ДНР. Следом удар с воздуха наносят штурмовики Су-25.

А это кадры работы расчетов артиллерийских установок 2С3 "Акация" Южного военного округа. Самоходка способна уничтожать цели противника - укрепления, скопления живой силы, колонны техники ВСУ - на расстоянии до 20 километров.

Все чаще в последнее время вдоль линии соприкосновения замечены не только вражеские танки и БТР, но и пикапы, оснащенные крупнокалиберными пулеметами. Эта машина и все, кто находились рядом, стали легкой мишенью для российских военных.

Днем и ночью к переднему краю линии соприкосновения вылетают экипажи Ми-8. Они прикрывают штурмовики Су-25 и ударные вертолеты, контролируют все, что происходит на земле. В нештатной ситуации бойцы должны долететь до места вынужденной посадки, занять круговую оборону и эвакуировать летчиков, а при необходимости - оказать им первую медицинскую помощь. На этот раз вылет прошел без происшествий.

"Мы самолет видим только тогда, когда он начинает работать и когда он уходит. Остальное время мы его не видим. Потому что скорость огромная, и летчики у нас высококлассные. То есть два раза я вижу, как он ударил и как пошел домой. Все", - сообщил Степан, командир группы огневого прикрытия.

ВСУ продолжают обстреливать мирные районы Донецка. На этот раз националисты ударили по кафе на пересечении Университетской улицы и проспекта Панфилова. Тяжелое ранение получил мужчина. Также повреждено здание Министерства образования и науки ДНР.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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