Украинская "грязная бомба" тут придется как нельзя кстати

Россия и еще несколько стран выступают за скорейшее принятие международного соглашения о недопустимости космической гонки вооружений. Об этом заявили в нашем представительстве при ООН. Москва обеспокоена милитаризмом коллективного Запада. Который игнорирует все предупреждения о разработке Киевом оружия массового поражения. Россия настаивает на рассмотрении Совбезом ситуации с американскими биолабораториями на Украине.

Время действовать. Российские представители в ООН созвали Совет безопасности. Накануне было направлено письмо генсеку Антонио Гутерришу с подробной информацией насчет применения Украиной так называемой "грязной бомбы". В нем указали конкретные предприятия, которым были даны инструкции по ее созданию.

Как заявил первый заместитель нашего постпреда в ООН Дмитрий Полянский, цель киевского режима - усиление западной военной помощи, а в идеале - прямое столкновение России и НАТО.

Впрочем, пока шло заседание Совета безопасности, Киев решил стереть следы задуманной провокации, сказал Дмитрий Полянский: "Если бы вы читали украинские Telegram-каналы, вы бы увидели, что сейчас поднялась большая суета в украинских правящих кругах из-за кампании, которую мы начали запускать, и есть много признаков того, что они пытаются своего рода свернуть эту программу. Конечно, у них будет достаточно времени, чтобы сделать это".

Коллективный Запад же в очередной раз во всем обвинил Россию.

"Для России было бы большой ошибкой применить ядерное оружие на Украине, ведущее к тяжелым последствиям, как и для потенциального применения "грязной бомбы". Россия выдвигает заведомо ложные обвинения. Вы слышали, что сказал президент? Россия уже использовала обвинения в качестве предлога для эскалации. И, как сказал президент, вполне вероятно, они хотят провернуть такой план и в этот раз", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Такая реакцию Вашингтона лишь подтвердила опасения о "грязной бомбе" Украины, заявили в российском МИД, где считают, что после этого Запад захочет запустить процесс по международной изоляции нашей страны.

Но как бы близко к Москве Европа ни расставляла капканы, в них пока попадают исключительно рядовые европейцы. Свечи и фонарики зажигают протестующие и на улицах в Кишиневе после того, как правительство ужесточило меры по экономии электроэнергии.

Митинги и в Румынии. Лесники, фермеры, военные вышли на улицу с требованием повысить зарплату и сохранить рабочие места. На предприятиях грядет волна сокращений. В Бельгии под угрозой закрытия - десятки ресторанов и парикмахерских.

"После того как выросли счета за электроэнергию, нам пришлось выключить духовку, потому что она потребляла много энергии. У меня есть еще одна духовка, работающая на природном газе. Раньше я пользовался ею три раза в день, а теперь только один раз. Но я уже боюсь представить, какой счет мне придет в конце месяца", - рассказал Али Демир, владелец магазина быстрого питания.

Но европейских политиков это мало беспокоит. Иначе зачем ситуацию усугублять еще больше. В эстонском МИД предлагают ввести девятый пакет санкций.

"Большинство людей, которые сейчас выходят на улицы, переживают, что мы ведем слишком опасную игру. Мы ставим под угрозу все, что с таким трудом создавали. И эти люди считают, что нельзя во всем винить русских. В наших европейских кризисах русские виноваты лишь отчасти", - заявила Антье Херменау, бывшая председательница саксонских "Зелёных".

В Испании, например, задаются вопросом, который пока не находит ответа. На здании мэрии Барселоны появилась проекция на фоне боеприпасов с надписью: "Донбасс сделал это за восемь лет. Почему Каталония не смогла?"

Елена Макарова, Александр Званцев, "ТВ Центр"

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