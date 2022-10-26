В Доме книги на Новом Арбате представили роман "неВойна"

Выход романа приурочен к 20-й годовщине трагедии в театральном центре на Дубровке

В Московском доме книги на Новом Арбате состоялась презентация нового романа Алексея Филатова "неВойна". Ее выход приурочен к 20-й годовщине трагедии в театральном центре на Дубровке, передает "ТВ Центр".

Во время мюзикла "Норд-Ост" боевики взяли в заложники более 900 человек. В центре сюжета - работа анти-террористического подразделения "Альфа", которое участвовало в освобождении людей. Автор повествует об исторических событиях, а все прототипы - реальные люди.

"О чем книга? Книга о людях. Я никогда не стараюсь писать о тактике или стратегии, операциях, в которых участвовал сам или мои боевые товарищи. Я пишу о людях: что они переживают, что они чувствуют, как они общаются, что у них происходит в семьях, как у них складывается дружба", - рассказал Филатов.

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