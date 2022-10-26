ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Доме книги на Новом Арбате представили роман "неВойна"

11:44
  • среда
  • 26 октября 2022

Выход романа приурочен к 20-й годовщине трагедии в театральном центре на Дубровке

В Московском доме книги на Новом Арбате состоялась презентация нового романа Алексея Филатова "неВойна". Ее выход приурочен к 20-й годовщине трагедии в театральном центре на Дубровке, передает "ТВ Центр".

Во время мюзикла "Норд-Ост" боевики взяли в заложники более 900 человек. В центре сюжета - работа анти-террористического подразделения "Альфа", которое участвовало в освобождении людей. Автор повествует об исторических событиях, а все прототипы - реальные люди.

"О чем книга? Книга о людях. Я никогда не стараюсь писать о тактике или стратегии, операциях, в которых участвовал сам или мои боевые товарищи. Я пишу о людях: что они переживают, что они чувствуют, как они общаются, что у них происходит в семьях, как у них складывается дружба", - рассказал Филатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Роман "неВойна"
Роман "неВойна"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.