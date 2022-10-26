Стартовал конкурс спортивных проектов "Ты в игре"

Авторы самых интересных и необычных идей получат гранты по 300 тысяч рублей

"Ты в игре" - под таким названием в России стартовал очередной конкурс спортивных проектов, передает "ТВ Центр"

Конкурс существует два года, и за это время были выдвинуты более 6 тысяч инициатив. Свою заявку на участие может подать любой желающий. Главный критерий - проект должен привлечь как можно больше россиян к активному образу жизни.

Авторы самых интересных и необычных идей получат гранты по 300 тысяч рублей. А победитель - миллион рублей на развитие собственного стартапа.

"Я уверен, что новый сезон, который мы сегодня открываем, третий сезон, он будет таким же успешным, как и предыдущие два. В прошлом году более 600 проектов участвовало в конкурсе. И более 500 проектов мы наградили, поддержали - это значит, что интерес к проекту растет", - отметил министр спорта Олег Матыцин.

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