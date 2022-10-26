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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Полины Кривоноговой

10:12
  • среда
  • 26 октября 2022

У девочки рак крови

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 15-летней Полины Кривоноговой.

У девочки рак крови. Она уже прошла необходимое лечение, но произошел рецидив. Сейчас Полине снова назначена терапия, однако спасти ее может только повторная трансплантация костного мозга. Но времени катастрофически мало. Операцию необходимо провести в ближайшие дни. А для этого требуются специальные процедуры и препараты. Их общая стоимость - более двух с половиной миллионов рублей. У семьи таких денег. Собрать нужную сумму помогли вы - зрители канала "ТВ Центр".

Но у фонда много других подопечных, которым нужна поддержка. Помочь просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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