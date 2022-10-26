Свидетель ледникового периода: в Пензе нашли останки древнего носорога

Находка будет законсервирована и осмотрена палеонтологами

Звук отбойных молотков на этой стройплощадке затих, когда рабочие обнаружили необычную находку. Подумали, что это "какой-то динозавр".

Не динозавр, а древний волосатый носорог, определили местные археологи. Незамедлительно выехали на место и поняли: это - обретение века.

"Когда где-то на крайнем Севере, в Сибири, находят мамонта того же в вечной мерзлоте, так съезжаются все крупные ученые, которые занимаются фауной ледникового периода. Например, из Канады, Японии, из Франции. Специальные, штучные ученые. А тут вот мы нашли своего носорога!", - сообщил Евгений Иналдиев, специалист Пензенского краеведческого музея.

Шерстистый носорог обитал здесь сотни тысяч лет назад. По анализу почвы ученые установили, что особь погибла предположительно в Эпоху оледенения. Ученые предполагают, что здесь была тундра, где жили гигантские мамонты, бизоны и эти самые шерстистые носороги.

"Не найдено стоянок людей каменного века, из этого можно сделать какой-то вывод, что здесь был как раз своего рода заповедник, то есть и мамонтам, и носорогам, и бизонам здесь жилось хорошо - на них никто не охотился", - продолжил Иналдиев.

Это видно и по останкам животного. Целый скелет говорит о том, что, вероятнее всего, животное погибло не от рук охотника. Теперь археологам предстоит его предстоит извлечь из почвы. Работа кропотливая и сложная. Глина тяжелая, и важно не отломить вместе с твердой породой части скелета. Для этого его дополнительно обрабатывают клеем, чтобы потом вынуть монолитом вместе с землей. Палеонтологи уже установили, что нашли останки самки.

"Довольно маленькие зубы, что не характерно для особи мужского пола, и довольно крупные тазовые кости, то есть все признаки того, что это небольшое животное - именно женская особь", - уточнил Владислав Яньков, сотрудник Пензенского краеведческого музея.

Самку назвали Лукерьей. Обычно таким находкам дают имя того, кто их обнаружил. Но здесь нашел мужчина, поэтому имя выбирали всем коллективом.

Эта находка - уникальна. Обычно палеонтологи восстанавливают каркас по крупицам, как этот скелет самца шерстистого носорога, который был найден в 1929 году.

"Вот этот образец, который представлен здесь, это образец самца, он более такой крупный. Мы же нашли самку - она чуть поминиатюрнее вот этого образца. Ростом пониже, наверное, сантиметров на 30. Кости более тонкие , то есть чуть-чуть поменьше", - отметил Артем Павлихин, директор Пензенского краеведческого музея.

После того как эта находка будет законсервирована и осмотрена палеонтологами, ученые решат, будет ли проводиться монтаж этого скелета и куда его установят. Вероятнее всего, рядом со скелетом самца шерстистого носорога в Пензенском краеведческом музее теперь появится и скелет самки.

Елена Сахно, ТВ Центр

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