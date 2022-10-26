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В России могут ужесточить правила продажи видеоигр

10:06
  • среда
  • 26 октября 2022

Изменения будут внесены в законы "Об информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью"

Как пишет в среду газета "Коммерсант", Минэкономразвития совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект, который обяжет разработчиков и издателей видеоигр маркировать контент по возрасту.
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Кроме того, документ запретит продавать на территории России видеоигры, содержащие запрещенную для распространения информацию.

Ожидается, что изменения будут внесены в законы "Об информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью". Компании при присвоении маркировки будут опираться на мнение экспертных организаций.

В Роскомнадзоре уточнили, что изменения необходимы для "профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента" и для "обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан".

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