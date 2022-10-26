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Кабмин одобрил присвоение статуса ветерана боевых действий добровольцам СВО

10:19
  • среда
  • 26 октября 2022

Принятие таких поправок даст добровольцам право на льготы, предусмотренные статусом ветерана

Российское федеральное правительство дало положительное заключение на законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцем, которые участвуют в выполнении задач специальной военной операции с 24 февраля 2022 года.
Боевые офицеры из числа ветеранов готовы поддерживать и обучать мобилизованных

Поправки в закон о ветеранах предусматривают также предоставление статуса инвалида боевых действий добровольцам, получившим ранение в ходе спецоперации.

Как отметили в пресс-службе кабмина, такие решения позволят добровольцам и членам их семей наряду с военнослужащими ВС России пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки, сообщает "Интерфакс".

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил рассчитывать размер скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для ветеранов боевых действий с учетом возраста получателя такой льготы. При достижении возраста 70 лет предлагается полностью освободить ветеранов боевых действий от обязанности оплачивать ЖКУ.

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