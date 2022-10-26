ВСУ не смогли прорвать линию обороны в Херсонской области

Украинские военные терпят неудачу

Попытки Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны на херсонском направлении вновь оказались безуспешными. Об этом в среду, 26 октября, рассказал заместитель руководителя Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Как отметил политик в своем Telegram-канале, по состоянию на 26 октября "на херсонском направлении все без изменений". Хотя ВСУ предпринимают повторные попытки контратак, они все терпят неудачу.

В результате попытки наступления ВСУ "немногочисленными группами разваливаются и разбиваются", рассказал Стремоусов.

Ранее Стремоусов рассказал, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют сотни своих военнослужащих на херсонском направлении. По его словам, украинские военные "идти в бой не хотят, потому что постоянно наблюдается постоянная гибель и наемников, и укронацистов, исчисляется сотнями".

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