Взрыв газа в многоэтажке Ижевска попал на видео

Есть пострадавший

В Ижевске в многоэтажном доме взорвался бытовой газ.

ЧП произошло рано утром 26 октября на девятом этаже дома на улице Вороновского, 156. Взрыв выбил в доме окна и повредил рамы, а также двери в подъезде. После взрыва начался пожар. Площадь возгорания составила 23 квадратных метра. В настоящее время квартира потушена.

Пострадал один человек, 25 человек, в том числе восемь детей, были эвакуированы. В пресс-службе регионального Минздрава уточнили ТАСС, что пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии – у него ожоги 90% тела

Разрушений строительных конструкций нет, сообщил мэр города Олег Бекмеметьев. В устранении последствий ЧП принимали участие 47 человек и 18 единиц техники.

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