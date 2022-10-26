Mercedes-Benz уходит с российского рынка

Концерн продает свои доли в дочерних компаниях российскому инвестору
Mercedes-Benz намерен продать свою доли в российских дочерних компаниях. Об этом сообщили в Минпромторге. Покупателем станет автодилер "Автодом".
"Новый владелец сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово", - говорится в сообщении.
При этом после продажи новый владелец сможет продолжить обслуживание автомобилей Mercedes-Benz.
Сумма сделки не раскрывается.
Завод Mercedes-Benz запустился в подмосковном Есипово в 2019 году. На его открытии присутствовал Владимир Путин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"