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Mercedes-Benz уходит с российского рынка

10:56
  • среда
  • 26 октября 2022

Концерн продает свои доли в дочерних компаниях российскому инвестору

Mercedes-Benz намерен продать свою доли в российских дочерних компаниях. Об этом сообщили в Минпромторге. Покупателем станет автодилер "Автодом".

"Новый владелец сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке Есипово", - говорится в сообщении.

При этом после продажи новый владелец сможет продолжить обслуживание автомобилей Mercedes-Benz.

Сумма сделки не раскрывается.

Завод Mercedes-Benz запустился в подмосковном Есипово в 2019 году. На его открытии присутствовал Владимир Путин.

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