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Politico: украинцев расстроили планы нового премьера Британии

11:03
  • среда
  • 26 октября 2022

Сунак хочет стабильности внутри страны

Киеву не понравились планы нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака сократить военный бюджет.

Об этом 26 октября написала газета Politico. Его предшественник Лиз Трасс обещала увеличить бюджет на оборону с нынешних 48 миллиардов фунтов стерлингов до 100 миллиардов фунтов стерлингов к концу десятилетия. По словам министра обороны страны Бена Уоллеса, это "огромная сумма".

"Сунак практически ничего не сказал о защите Европы, за исключением того, что бюджет на национальную оборону сократят", - пишет американская газета со ссылкой на источник в украинском правительстве.

В статье отмечается, что Сунак в ходе своего первого обращения к нации заявил, что Великобритании предстоят "трудные решения" в отношении расходов ради экономической стабильности.

В то же время Сунак заявил, что конфликт на Украине будет доведен до донца, передает РИА Новости.

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