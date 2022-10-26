Белоруссия пересмотрела подходы к подготовке войск

В Минске отметили значение мобильности подразделений тактического звена

Вооруженные силы Белоруссии отработали новые подходы к вопросам управления войсками, их мобильности и оснащения. Об этом в среду, 26 октября, рассказал начальник белорусского Генерального штаба Виктор Гулевич.

Как отметил военный прошедший год дал возможность переосмыслить подходы к подготовке войск, которые касаются вопросов управления войсками, размещения пунктов управления в различных условиях, их защищенности и мобильности.

Гулевич, в частности, рассказал, что в современных условиях все большее значение приобретает увеличение мобильности подразделений тактического звена уровня взвод — батальон.

Также многое было сделано для переоснащения и дооснащения армии. Это касается и беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, средств связи и наблюдения, цитирует главу Генштаба БелТА.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти государства не планируют объявлять в стране мобилизацию, несмотря на сложную и напряженную обстановку. Белорусский политик заверил, что силовой блок страны в состоянии обеспечить безопасность белорусских граждан.

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