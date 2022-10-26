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Голикова предупредила о неизбежности новых эпидемиологических вызовов

11:21
  • среда
  • 26 октября 2022

Безопасность здоровья граждан является приоритетом государства

Новые эпидемиологические вызовы неизбежны, однако в России создана система опережающего реагирования на биологические угрозы. Об этом в среду, 26 октября, рассказала заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Как отметила замглавы правительства, безопасность здоровья граждан, защита от инфекций и других внешних факторов риска являются приоритетом государства.

С опорой на научные данные и внушительный опыт противоэпидемической работы в России создана и действует система опережающего реагирования на биологические угрозы, рассказала Голикова.

Это, по ее словам, продемонстрировала пандемия коронавирусной инфекции: уровень готовности России к реагированию в условиях пандемии оказался одним из самых высоких в мире, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что по прогнозам ВОЗ, Министерства здравоохранения России и Роспотребнадзора в этом сезоне возможен высокий подъем заболеваемости гриппом. Мурашко подчеркнул, что необходимо своевременно пройти вакцинацию от гриппа, чтобы защитить свое здоровье.

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