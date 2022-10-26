Прокуратура начала проверку после крупного пожара в Санкт-Петербурге

Сейчас огонь полностью потушен
Прокуратура начала проверку после крупного пожара на складе в Санкт-Петербурге, сообщает "ТВ Центр".
ЧП произошло накануне вечером в здании, где хранились строительные материалы. Пламенем было охвачено 12 тысяч квадратных метров. Обрушилась часть крыши. Пожару присвоили третий - повышенный - ранг.
Сейчас огонь полностью потушен, идет проливка конструкций. В работах задействованы более 120 человек и около 30 единиц техники, в том числе спецпоезд.
Причины пожара установят в ходе экспертизы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"