Прокуратура начала проверку после крупного пожара в Санкт-Петербурге

Сейчас огонь полностью потушен

Прокуратура начала проверку после крупного пожара на складе в Санкт-Петербурге, сообщает "ТВ Центр".

ЧП произошло накануне вечером в здании, где хранились строительные материалы. Пламенем было охвачено 12 тысяч квадратных метров. Обрушилась часть крыши. Пожару присвоили третий - повышенный - ранг.

Сейчас огонь полностью потушен, идет проливка конструкций. В работах задействованы более 120 человек и около 30 единиц техники, в том числе спецпоезд.

Причины пожара установят в ходе экспертизы.

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