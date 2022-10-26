В России с коронавирусом госпитализировали 1451 человека

Скончались 80 пациентов

сутки в России госпитализирован 1451 заболевший коронавирусом. Об этом в среду, 26 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 7518 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 11517 человек, скончались 80 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1039 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 119. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 471 человек, в Московской области – 186.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21394360 случаев заболевания, зарегистрировано 389790 летальных исходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"