В подмосковном доме Ксении Собчак проходят обыски

Расследуется дело о вымогательстве
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в загородном доме телеведущей Ксении Собчак.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Накануне в Москве задержали ее коммерческого директора Кирилла Суханова.
"У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет", - сказал собеседник агентства.
Как сообщает telegram-канал "112", дом Собчак находится в элитном коттеджном поселке "Горки-8" в Московской области.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: