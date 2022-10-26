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В подмосковном доме Ксении Собчак проходят обыски

11:33
  • среда
  • 26 октября 2022

Расследуется дело о вымогательстве

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в загородном доме телеведущей Ксении Собчак.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Накануне в Москве задержали ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

"У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает telegram-канал "112", дом Собчак находится в элитном коттеджном поселке "Горки-8" в Московской области.

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