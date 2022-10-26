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Китай отметил небывалый уровень доверия между Пекином и Москвой

11:42
  • среда
  • 26 октября 2022

Россия и КНР продолжат развивать отношения

Уровень политического доверия между Москвой и Пекином высок как никогда. Такое заявление в среду, 26 октября, сделал временный поверенный в делах Китая в России Сунь Вэйдун.
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Дипломат отметил, что на протяжении прошедших десяти лет российско-китайские отношения перешли в новую эпоху очень динамичного развития. При этом Пекину и Москве удалось не только сохранить высокий уровень сотрудничества под руководством глав государств, но и углубить его.

Сунь Вэйдун подчеркнул, что у Китая и России есть общая решимость развивать двусторонние отношения, сообщает ТАСС.

В сентябре сообщалось, что Москва и Пекин договорились об укреплении военного и военно-технического сотрудничества. После этого в американском Минобороны заявили, что настроены на организацию одновременного противодействия России и Китаю.

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