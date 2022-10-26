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МВД предложило изменить внешний вид водительского удостоверения

12:01
  • среда
  • 26 октября 2022

Изменения касаются штрих-кода

Министерство внутренних дел России предлагает убрать штрих-код из водительского удостоверения. Соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Такой штрих-код размещен слева на оборотной стороне водительского удостоверения.

В пояснительной записке к документу отмечается, что ‎в настоящее время данный штрих-код не используется для считывания информации. По этой причине предлагается исключить необходимость формирования штрих-кода на оборотной стороне водительского удостоверения.

В случае принятия предложенных МВД изменений приказ может вступить в силу с 1 марта 2023 года.

Летом в ГИБДД рассказали, что в России планируется до конца 2022 года внедрить электронное водительское удостоверение. Процедура будет доработана совместно с Минцифры, благодаря чему "будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения".

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