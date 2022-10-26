Apple подтвердила переход iPhone на USB Type-C

Он должен завершиться к осени 2024 года
Компания Apple заменит порт Lightning на USB-C при производстве новой техники из-за введения нового законодательства в ЕС.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на директора по маркетингу Apple Грега Джосвиака. Apple подчинится принятому Европейским парламентом закону, подчеркнул он.
"Очевидно, нам придется подчиниться, у нас нет выбора", - приводит его слова The Verge.
Когда Apple приступит к производству iPhone с разъемом USB-C, Джосвиак не уточнил.
В октябре Европарламент одобрил закон, требующий выпускать гаджеты для продажи на территории ЕС с разъемом для зарядного устройства типа USB-С. Производители устройств должны будут выполнить требование к осени 2024 года.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"