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Apple подтвердила переход iPhone на USB Type-C

12:04
  • среда
  • 26 октября 2022

Он должен завершиться к осени 2024 года

Компания Apple заменит порт Lightning на USB-C при производстве новой техники из-за введения нового законодательства в ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на директора по маркетингу Apple Грега Джосвиака. Apple подчинится принятому Европейским парламентом закону, подчеркнул он.

"Очевидно, нам придется подчиниться, у нас нет выбора", - приводит его слова The Verge.

Когда Apple приступит к производству iPhone с разъемом USB-C, Джосвиак не уточнил.

В октябре Европарламент одобрил закон, требующий выпускать гаджеты для продажи на территории ЕС с разъемом для зарядного устройства типа USB-С. Производители устройств должны будут выполнить требование к осени 2024 года.

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