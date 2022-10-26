ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В трехлетний бюджет заложат расходы на спецоперацию

12:20
  • среда
  • 26 октября 2022

Об этом рассказали в Минфине

Министерство финансов России предусмотрело в проекте трехлетнего бюджета объем средств, необходимый для проведения специальной военной операции. Об этом в среду, 26 октября, рассказал глава ведомства Антон Силуанов.
В Госдуме обсудят проект федерального бюджета на три года

Министр подчеркнул, что оборона и безопасность — важные статьи бюджета. Объем ресурсов на эти цели определен Минфином совместно с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами.

Как отметил Силуанов, деньги на проведение спецоперации "будут и в этом году, и заложены в следующую трехлетку". Сюда входит денежное довольствие военнослужащих и мобилизованных, а также обмундирование мобилизованных, которые получат финансовое обеспечение в 2022 году, цитирует министра финансов ТАСС.

Ранее в Минфине рассказали, что проект российского федерального бюджета на предстоящие три года предусматривает рост прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и зарплат работников бюджетной сферы. Кроме того, будут "проиндексированы все необходимые пособия".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.