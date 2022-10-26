В трехлетний бюджет заложат расходы на спецоперацию

Об этом рассказали в Минфине

Министерство финансов России предусмотрело в проекте трехлетнего бюджета объем средств, необходимый для проведения специальной военной операции. Об этом в среду, 26 октября, рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

Министр подчеркнул, что оборона и безопасность — важные статьи бюджета. Объем ресурсов на эти цели определен Минфином совместно с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами.

Как отметил Силуанов, деньги на проведение спецоперации "будут и в этом году, и заложены в следующую трехлетку". Сюда входит денежное довольствие военнослужащих и мобилизованных, а также обмундирование мобилизованных, которые получат финансовое обеспечение в 2022 году, цитирует министра финансов ТАСС.

Ранее в Минфине рассказали, что проект российского федерального бюджета на предстоящие три года предусматривает рост прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и зарплат работников бюджетной сферы. Кроме того, будут "проиндексированы все необходимые пособия".

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