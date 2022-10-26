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В России выявлены два новых варианта коронавируса

12:24
  • среда
  • 26 октября 2022

К концу осени возможен некоторый подъем заболеваемости

В России выявлены два новых варианта коронавируса, в том числе штамм "цербер".

Об этом в среду, 26 октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ожидается их дальнейшее распространение.

"На прошедшей неделе мы выявили два новых для России геноварианта - это BQ.1 и BQ.1.1 ("цербер")", - сказала Попова журналистам.

К концу осени возможен некоторый подъем заболеваемости, но он не будет угрожающим, новые ограничения не ожидаются, подчеркнула Попова.

За минувшие сутки в России 7518 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 11517 человек, скончались 80 пациентов.

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