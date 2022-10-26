Совфед решил заняться защитой духовной составляющей суверенитета России

С этой целью будут разработаны специальные рекомендации

Необходимо не позволить "недругам России и глобального Русского мира" уничтожить отечественные духовные устои. Такое заявление в среду, 26 октября, сделал председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

Сенатор отметил, что вопросы противостояния оппонентам России в информационной, культурной и образовательной сферах не стали менее актуальными на фоне спецоперации и противодействия "незаконным финансово-экономическим и торговым санкциям провашингтонского Запада".

Целью работы комиссии Климов назвал формулировку конкретных рекомендаций для органов государственной власти и всего российского общества, которые не позволят "обесчеловечить граждан России, лишить нас нашей родины", сообщает ТАСС.

Ранее ВЦИОМ в ходе опроса выяснил, что 53% респондентов обеспокоены попытками западных стран изъять российскую культуру из публичного пространства. В то, что в той или иной степени политика Запада нанесет вред российской культуре, верят 37%.

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