ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России запустят аналог сервиса Downdetector

12:30
  • среда
  • 26 октября 2022

Произойдет это уже в ближайшее время

Как сообщил директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев, в России будет запущен портал с отечественным аналогом сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе сайтов.

Чернышенко рассказал Путину о доступности интернета в России
В России впервые в истории сократился трафик мобильного интернета

"В ближайшее время - сейчас проходит тестирование - будет выпущен в продакшн портал, который будет предоставлять услуги по просмотру маршрутизации для операторов связи, для технических специалистов", - цитирует Хуторцева "Интерфакс".

Уточняется, что на портале можно будет в том числе пожаловаться на качество связи и на доступность информационных ресурсов. "ЦМУ будет выступать здесь как некий координатор работы, обращаться к операторам связи, проверять, действительно ли есть проблема и с чем она связана, давать объективные комментарии", - добавил Хуторцев.

На 2023 год запланировано введение оценки безопасности почтовых сервисов и веб-сервисов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Cервис Downdetector
Cервис Downdetector
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.