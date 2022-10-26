В России запустят аналог сервиса Downdetector

Произойдет это уже в ближайшее время

Как сообщил директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев, в России будет запущен портал с отечественным аналогом сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в работе сайтов.

"В ближайшее время - сейчас проходит тестирование - будет выпущен в продакшн портал, который будет предоставлять услуги по просмотру маршрутизации для операторов связи, для технических специалистов", - цитирует Хуторцева "Интерфакс".

Уточняется, что на портале можно будет в том числе пожаловаться на качество связи и на доступность информационных ресурсов. "ЦМУ будет выступать здесь как некий координатор работы, обращаться к операторам связи, проверять, действительно ли есть проблема и с чем она связана, давать объективные комментарии", - добавил Хуторцев.

На 2023 год запланировано введение оценки безопасности почтовых сервисов и веб-сервисов.

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