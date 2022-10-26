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Выжившую собаку нашли на месте падения Су-30 в Иркутске

12:53
  • среда
  • 26 октября 2022

Всего у хозяев дома жили три пса

В Иркутске под завалами дома, разрушенного при крушении самолета Су-30, спасатели обнаружили выжившую собаку.
Следком назвал основные версии крушения Су-30

Животное пробыло под завалами больше суток. Сотрудники полиции, которые стояли в оцеплении, услышали вой животного и вызвали спасателей.

"У владельцев дома по адресу 2-й Советский переулок, 4 было три пса. Двоих сразу эвакуировали. А вот третий, думали, погиб", - сообщает "Вести-Иркутск". Пса передали хозяевам.

Самолет Су-30 упал на частный дом вечером 23 октября. Жильцы не пострадали – в момент катастрофы их не было дома. В крушении Су-30 погибли два пилота - заслуженный летчик-испытатель Максим Конюшин и военный летчик второго класса, летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков.

В качестве основных версий причин крушения рассматриваются отказ техники и ошибка пилотирования. Расследование дела продолжается.

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