Все они отражены

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду, что ВСУ предприняли пять атак позиций российских войск в направлении Куземовки. Все атаки отражены.

Также отмечено, что российские войска за сутки уничтожили более 70 военнослужащих и два танка ВСУ на краснолиманском направлении. В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области поражен узел связи украинских войск.

Кроме того, стало известно, что ВС России за сутки уничтожили более 160 украинских боевиков на купянском направлении.

Средства ПВО за сутки сбили 13 снарядов американской РСЗО HIMARS в районах Херсонской области и ЛНР. ВС России уничтожили до 125 украинских военных при попытке ВСУ атаковать на николаево-криворожском направлении.

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