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Командующий ВС Литвы потребовал больше не снабжать Киев оружием

13:21
  • среда
  • 26 октября 2022

В Вильнюсе заявили о нехватке оружия для собственных нужд

Дальнейшая передача Украине оружия лишит Литву "недавних достижений в военной сфере". Такое заявление в среду, 26 октября, сделал командующий литовскими Вооруженными силами Вальдемарас Рупшис.
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Военный заявил, что внесет предложение изыскать другие средства поддержки Украины, но не отправлять имеющиеся в распоряжении Вильнуса гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS.

Рупшис заявил, что Литва сама нуждается в оружии и не может "выполнять военные задачи без достаточных мощностей".

При этом он добавил, что власти могли бы передать Киеву гаубицы и системы ПВО только в случае закупки Вильнюсом нового оружия, сообщает LRT.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что страна стала полигоном для испытаний различных видов оружия, а боевые действия на украинской территории можно сравнить с "соревнованиями между системами" вооружений. При этом политик рассказал, что Киев ждет новых поставок оружия и техники — в том числе танки Abrams, истребители типа F-16, F-15 или Gripen из Швеции.

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