В Госдуме подтвердили освобождение от мобилизации отцов двоих детей с беременными женами

В директиву Генштаба внесены соответствующие изменения, заявили в парламенте

Министерство обороны России освободит от частичной мобилизации отцов двоих детей, ожидающих рождения третьего ребенка. Об этом в среду, 26 октября, рассказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Парламентарий рассказала в своем Telegram-канале, что "созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым", предложенные в Госдуме изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого находится на 22-й неделе беременности, приняты.

Кроме того, в директиву внесена еще одна поправка — от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.

При этом Останина рассказала, что "взамен нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон "О мобилизации", поскольку директива действует до окончания СВО".

Ранее Нина Останина рассказала, что отец одного ребенка, супруга которого находится на сроке беременности более 22 недель двойней, может рассчитывать на отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

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