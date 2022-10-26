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Бочкарёв: Пять крупнейших больниц Москвы оснастят системами "умной" эксплуатации

13:00
  • среда
  • 26 октября 2022

Эффект почувствуют и пациенты, и персонал

Система "умной" эксплуатации будет внедрена на пяти крупных медицинских комплексах столицы. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

По его словам, системы "умной" эксплуатации будут установлены в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, МКНЦ им. А.С. Логинова (первая очередь), ГКБ им. С. П. Боткина, больнице № 15 им. О.М. Филатова, Инфекционной клинической больнице №1.

"Уже сейчас система "умной" эксплуатации активно и успешно используется в ряде объектов, например, в комплексе зданий Международного медицинского кластера и Международном центре самбо и центре бокса в Лужниках", - подчеркнул Бочкарёв.

Заместитель мэра рассказал, что положительный эффект от установки такой системы почувствуют пациенты и их близкие, медицинский персонал и административные работники.  Кроме того, в клиниках планируется устанавливать продукт Explo-IT отечественного производства от российской ИТ-компании Gaskar Group, который предназначен для обеспечения непрерывной эксплуатации объектов недвижимости с применением технологии информационного моделирования.

Как пояснил основатель и генеральный директор компании Игорь Афанасьев, в результате внедрения этой системы появится возможность оптимизировать затраты на закупки и осуществлять контроль исполнения бюджета.

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