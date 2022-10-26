На форуме "Религия и мир" обсуждают поддержку миротворческих проектов

Участие принимают религиозные деятели, представители власти, лидеры общественных движений и эксперты более чем из 10 стран

Вопросы государственной и общественной поддержки важнейших миротворческих и благотворительных проектов обсуждают сегодня на международном форуме "Религия и мир". Он открылся в столичном Храме Христа Спасителя, сообщает "ТВ Центр".

В нем принимают участие религиозные деятели, представители власти, лидеры общественных движений и эксперты более чем из 10 стран. А также - из Донецкой и Луганской народных республик.

Среди главных тем - реализация образовательных проектов, противодействие дезинформации в СМИ и интернете, оказание медицинской и гуманитарной помощи в горячих точках - в Сирии, Донбассе, на освобожденных территориях.

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